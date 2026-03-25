Tras un proceso de jury, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó al juez Mariano Riva, quien fuese titular del Tribunal de Trabajo N° 4 de Mar del Plata. El proceso fue impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense por graves hechos de violencia laboral y de género.

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Riva ya se encontraba suspendido, tras considerarse acreditadas prácticas de maltrato, hostigamiento, acoso sexual y abuso de poder contra trabajadores judiciales.

La lectura de la sentencia fue con todas las partes conectadas en forma virtual y sin la presencia del acusado. La resolución leída por el secretario permanente de Enjuiciamiento, Ulises Giménez.

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El proceso incluyó un debate oral y público con más de veinte testimonios de víctimas y pericias oficiales. Tanto la Procuración como la AJB sostuvieron que los hechos estaban probados y que correspondía la máxima sanción.

Bajo la presidencia de la Dra. Hilda Kogan, el Jurado estuvo conformado por los conjueces abogados, Dr. Roberto Gabriel Mateo, Ricardo Morello, Carlos Fernando Valdez, Bienvenido Rodríguez Basalo, Horacio Alberto Vero y los conjueces legisladores diputados Martin Endere, Ricardo Lissalde, Maite Milagros Alvado, Diego Raul Garciarena y German Di Cesare.

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“Este fallo marca un precedente: no hay lugar para la violencia laboral ni de género en el Poder Judicial. Es el resultado de la organización y la decisión de no naturalizar estas prácticas”, expresó Oscar Yenni, secretario gremial de la AJB.

Por su parte, Mónica Blanc, secretaria de Géneros y Diversidad, señaló: “Es fundamental denunciar y no atravesar estas situaciones en soledad. La AJB es el espacio para acompañar, contener e impulsar estos reclamos y buscar justicia ante hechos que muchas compañeras aún sufren. Este tipo de resoluciones también nos marcan el camino para seguir construyendo, todos los días, un Poder Judicial más democrático, con perspectiva de géneros y libre de violencias”.