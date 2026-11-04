Una investigación judicial permitió identificar a ocho hombres sospechados de integrar una banda de piratas del asfalto que habría cometido una serie de robos a camiones de transporte de mercadería en el centro de la provincia de Buenos Aires. Los hechos investigados ocurrieron entre noviembre de 2025 y el 1 de abril de 2026 en los partidos de Azul, Olavarría, General Alvear y zonas aledañas.

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Según informó el Ministerio Público bonaerense, la organización actuaba de manera coordinada y tenía una modalidad definida: detectaba a camioneros que detenían sus vehículos a la vera de las rutas para descansar durante la madrugada y aprovechaba ese momento para robarles la carga.

Los integrantes de la banda forzaban los acoplados y sustraían la mercadería. Cuando los choferes advertían lo que estaba ocurriendo, los sospechosos recurrían a armas blancas para ejercer violencia.

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Para concretar los asaltos se movilizaban en al menos tres vehículos: una camioneta Renault Duster y dos utilitarios Renault Kangoo, uno blanco y otro gris oscuro.

La investigación también permitió establecer que los sospechosos habrían alquilado una quinta en Olavarría, que utilizaban como base de operaciones. Desde allí salían durante la madrugada para cometer los robos y luego regresaban con la mercadería sustraída, que almacenaban en el inmueble.

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La causa está a cargo del fiscal Adrián Peiretti, titular de la UFIJ N.º 13 del Departamento Judicial Azul, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de Federico Barberena.

En el marco de las actuaciones se realizaron múltiples detenciones y audiencias de declaración conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal. El comunicado oficial no precisó la cantidad de personas detenidas.