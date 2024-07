Jaqueline Belén Rodríguez es profesora de fútbol en la Sociedad de Fomento Barrio de la Carne de donde Bastian había salido de jugar al fútbol la tarde en la que fue asesinado. “Ya los chicos sinceramente no quieren venir al club porque tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo, no se pueden mover ni con sus propios padres, porque lo de Bastian pasó con su madre al lado. Es una inseguridad terrible lo que se está viviendo”, relató la entrenadora en diálogo con Radio con Vos.

"Después de lo que sucedió con Bastian, en el mismo día asaltaron a dos nenes nuestros categoría 2009 a la vuelta del club. O sea, termina de pasar lo de Bastian y alrededor de las nueve y media, dos motochorros le apuntaron con un arma en la cabeza a dos nenes de nuestra escuelita y los desvalijaron totalmente, le sacaron el conjunto de entrenamiento, las medias, los botines, todo lo que tenían los chicos encima. A esos chicos los asistieron los vecinos”, contó.

En cuanto a la inseguridad que se vive en este barrio de Wilde explicó: “Aparte, el club está rodeado, hay un colegio a la vuelta, una técnica, hay una primaria al lado, hay una plaza detrás del club. O sea, es un lugar donde transitan muchos chicos, donde transita mucha gente, digamos, para llevarlos, para traerlos. Pero la inseguridad, no sabemos si están estudiado en los movimientos, o si liberaron la zona, porque los asaltos se están dando muy seguido en el barrio”.

Jaqueline relató que se le solicitó que brinden más seguridad a las autoridades municipales y que si bien hubo patrulleros deambulando durante el verano y marzo ya en “abril no vinieron más”. “Les habíamos pedido un poco de seguridad más que nada para los chicos”, explicó.

Y agregó: “Porque hay chicos que se movilizan solos, siendo menores o no, no todas las familias apoyan a los nenes y no todos los nenes tienen la contención que necesitan. La realidad es que muchos viven diferentes realidades en sus hogares y el club es un albergue de contención, donde van a buscar descargarse, donde van a buscar tranquilidad, donde a veces les damos meriendas también o les damos lo que se necesita para que ellos sean felices, porque trabajamos para ellos”.

“Pero después los policías no vinieron más, el pasado abril ya directamente no transitaba nadie, no teníamos ningún tipo de seguridad alrededor”, remarcó. También destacó que la marcha del jueves fue organizada “en honor a Bastián, porque no queríamos protestar, queríamos que se haga escuchar su nombre, que esto sea algo que no quede en la nada, que no haya un Bastián más, porque duele, o sea, le puede pasar a uno mismo”.

“Cuando volvimos al club nos enteramos que habían asaltado otra vez. O sea, ayer en medio de la marcha. Aprovecharon que obviamente toda la gente estaba ahí y no había ni un patrullero dando vueltas por la zona” contó y explicó que los vecinos están organizados “con alarma vecinal”.

Y en esa línea agregó: “Cuando pasó lo de Bastian fue por el ruido de los tiros, porque fue un tiroteo bastante amplio, seguido. Hubo bastantes descargas de balas, por lo que se dice. Todavía no estamos seguros, estamos esperando resultados, así que no podría darnos demasiada información sobre eso”.

“Sin ir más lejos, uno de los mismos vecinos paró el patrullero para levantar la moto porque se estaban llevando evidencia, por lo que se dice porque sinceramente yo ya no estaba en el lugar”, contó y detalló que “aparentemente uno de los vecinos se puso delante de un patrullero porque estaban levantando la moto para llevársela”.

Asimismo le confirmó al periodista las imágenes que había visto en televisión: “Y sí, los chicos nuestros marcaron una de las balas que quedó desplomada en el piso, la rodearon con tiza y la dejaron en el lugar, no la tocaron obviamente”, y especificó que fue “uno de los chicos de Categoría 2009” al tiempo que se lamentó: “Pero sí, es una vergüenza sinceramente que los chicos tengan que pasar por esto, ver esas cosas. No sabemos cómo seguir, no sabemos”.

Antes de concluir, la profesora insistió en el pedido de más seguridad: “Es lo único que pedimos, más que nada por los chicos y para no cortarles las alas, porque ellos quieren venir al club a entrenar, quieren salir de sus hogares, o sea, no vivir sólo de la escuela a casa y de la casa a la escuela. Ellos también tienen derecho a seguir con sus actividades”.

“Y muchas veces uno como adulto piensa también en el miedo y en la inseguridad que se vive día a día y los mismos padres me dijeron después de este hecho que, lamentablemente, por un tiempo los chicos iban a dejar, la mayoría, y eso a nosotros nos duele un montón porque es un crecimiento muy grande que tenía la escuelita”.

“Tenemos casi 150 chicos dentro de esa escuelita de fútbol que es mixta. Y se trabaja mucho a diario, pero se trabaja por ellos, y por eso nos duele tanto que pasen estas cosas y que no sepamos cómo seguir. Primeramente por la seguridad de ellos, para que no vuelva a suceder lo de Bastián, y para que no vuelvan a vivirlo los chicos, porque ellos en parte vieron todo”.

“Y ahora tampoco sabemos cómo explicarle a los más chicos por qué Bastián no vuelve. O sea, es ilógico explicarle a un nene de 8, 9, 10 años, decirle ´No, no viene más porque fue asesinado, porque falleció o lo que sea´. Si es doloroso para nosotros, ¿Cuánto más para los chicos? Así que bueno, vamos a seguir luchando todo lo que podamos juntos, pero sinceramente necesitamos mucho apoyo para poder lograr que realmente se interesen en la seguridad del pueblo”.