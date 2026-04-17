En los últimos días, aparecieron pintadas con amenazas de tiroteo en varias escuelas de diferentes puntos del país. Tres Arroyos no fue ajeno a esta situación.

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La situación se vio replicada en la Escuela de Educación Técnica Nº1 y en la Escuela Secundaria Nº6 de Tres Arroyos. Las características de los casos son similares. En el sector de baños, se encuentra un escrito en la pared señalando “tiroteo” determinado día y a veces también se incluye la hora, informó La Voz del Pueblo.

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En un comunicado, dirigido a las familias y a la comunidad tresarroyense, la secretaría de Seguridad y la Jefatura de Educación, señalaron que “en relación a las amenazas encontradas en algunos establecimientos educativos y en redes sociales que involucran posibles situaciones de violencia graves; desde el Municipio y Educación queremos transmitirles tranquilidad e informar que nos estamos ocupando con la seriedad que requiere”.

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“Esto incluye presencia de personal de seguridad en las escuelas secundarias, medidas de resguardo al interior de las instituciones y acompañamiento. Las clases continuarán con normalidad. Se implementarán espacios de reflexión con nuestros estudiantes para abordar la violencia, las amenazas, los riesgos y el impacto que pueden generar estas situaciones”, indicaron.

Asimismo consideraron que es “importante también que cada familia acompañe conversando con sus hijos/as sobre todas las dificultades vinculares que viven” y por último, se informó que todas las amenazas ocurridas fueron caratuladas como "Delito Penal" y que están siendo investigadas por la justicia.

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