Detectan amenazas en dos escuelas de Tres Arroyos: la respuesta de las autoridades
En dos establecimientos educativos locales también hubo carteles anunciando estos eventos para el próximo lunes. La denuncia fue presentada en la justicia y las clases continuarán con normalidad, se informó de manera oficial.
En los últimos días, aparecieron pintadas con amenazas de tiroteo en varias escuelas de diferentes puntos del país. Tres Arroyos no fue ajeno a esta situación.
La situación se vio replicada en la Escuela de Educación Técnica Nº1 y en la Escuela Secundaria Nº6 de Tres Arroyos. Las características de los casos son similares. En el sector de baños, se encuentra un escrito en la pared señalando “tiroteo” determinado día y a veces también se incluye la hora, informó La Voz del Pueblo.
En un comunicado, dirigido a las familias y a la comunidad tresarroyense, la secretaría de Seguridad y la Jefatura de Educación, señalaron que “en relación a las amenazas encontradas en algunos establecimientos educativos y en redes sociales que involucran posibles situaciones de violencia graves; desde el Municipio y Educación queremos transmitirles tranquilidad e informar que nos estamos ocupando con la seriedad que requiere”.
“Esto incluye presencia de personal de seguridad en las escuelas secundarias, medidas de resguardo al interior de las instituciones y acompañamiento. Las clases continuarán con normalidad. Se implementarán espacios de reflexión con nuestros estudiantes para abordar la violencia, las amenazas, los riesgos y el impacto que pueden generar estas situaciones”, indicaron.
Asimismo consideraron que es “importante también que cada familia acompañe conversando con sus hijos/as sobre todas las dificultades vinculares que viven” y por último, se informó que todas las amenazas ocurridas fueron caratuladas como "Delito Penal" y que están siendo investigadas por la justicia.
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