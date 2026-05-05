El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación judicial que pone el foco en el uso de dólares en efectivo. Según surge del expediente, ya se contabilizaron gastos por al menos US$356.640, mientras que sus deudas ascienden a US$335.000.

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La causa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si esos movimientos de dinero son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

Dólares en propiedades, refacciones y viajes

De acuerdo a lo que informó Clarín, buena parte del dinero bajo análisis se vincula a operaciones inmobiliarias. Solo en propiedades, Adorni habría movido unos US$325.000 en efectivo.

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Entre los puntos observados aparece la compra de una vivienda en un barrio privado de Exaltación de la Cruz, donde se habrían utilizado fondos propios y préstamos también en dólares. A eso se suman US$245.000 en refacciones, que, según una testimonial incorporada al expediente, se habrían pagado en efectivo y sin facturación.

También figura la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, donde parte del pago se habría realizado en dólares billete.

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A estos montos se agregan gastos en viajes y turismo: vuelos privados, estadías en el exterior y consumos en destinos como Punta del Este, Nueva York y Aruba. Solo en ese rubro, la Justicia detectó erogaciones por más de US$24.000, además de una estadía en Bariloche equivalente a unos US$7.000.

Sin respaldo documental

Uno de los puntos centrales del expediente es la falta de documentación que respalde esos movimientos. Según fuentes judiciales, no hay transferencias bancarias que justifiquen varios de los pagos en efectivo, lo que motivó nuevas medidas de prueba.

En ese marco, la fiscalía solicitó información al Banco Central, entidades financieras y empresas de envío de dinero para reconstruir posibles operaciones cambiarias desde 2022. También se pidieron datos sobre cajas de seguridad y movimientos en cuentas vinculadas al funcionario y su entorno.

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Deudas en dólares

El expediente también pone el foco en las obligaciones pendientes. De acuerdo a la información incorporada, Adorni mantiene deudas por US$335.000, entre préstamos personales, hipotecas privadas y compromisos por refacciones.

Parte de esos compromisos deberán cancelarse en los próximos meses, lo que suma presión sobre su situación patrimonial.

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La clave de la causa

La pregunta que atraviesa la investigación es concreta: de dónde salieron los dólares que el funcionario utilizó para afrontar estos gastos.

Mientras se espera el informe de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero, la Justicia analiza si corresponde avanzar con un requerimiento formal para que Adorni justifique el origen de los fondos.

Por ahora, los números ya están sobre la mesa y el expediente sigue sumando datos.