En la Escuela Secundaria N° 34 de la ciudad de La Plata detectaron un caso de meningitis bacteriana en una docente de esa institución. Las autoridades del centro educativo emitieron un comunicado y los padres decidieron no enviar a sus hijos lunes y martes.

“En cuanto nos avisaron se tomaron las medidas que indica la recomendación N° 2-19 de la Comisión Jurisdiccional Mixta. Si algún estudiante, docente o cualquier miembro de la comunidad educativa tiene síntomas (fiebre, náuseas, vómitos, cambios en estos mentales, cuello rígido) consultar inmediatamente al médico y avisar a la escuela”, indicaron en el comunicado.

La persona afectada tuvo contacto con otras personas, tanto docentes como estudiantes. Desde la escuela aseguran que la docente dio aviso inmediatamente de su situación.

En tanto, los padres de los alumnos consideran que la institución debe ser, al menor, por 7 días para que no haya posibilidad de contagios. Sin embargo, las autoridades no quieren tomar esta medida y argumentan que desde Jefatura Distrital "nos indican no suspender la actividad escolar y estar atentos a cualquier sintomatología”, según informó el medio platense 0221.com.

La situación es complejo dado que los estudiantes aseguran que hay compañeros con síntomas:

“Sabemos que hay compañeros que tienen síntomas. Por ese punto, estaría bien que compartan en sus cursos que todo el que tenga síntomas y pueda acercarse a un hospital, lo haga para confirmar que no se trate de meningitis”, aseguraron.