La Policía detuvo a Rodrigo acusada de formar parte de una red que captaba a mujeres bajo la promesa de empleo doméstico y luego las obligaba a prostituirse en distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe.

Los investigadores creen que la madre de Paleo cumplía el rol de logística y fotógrafa de la organización, encargada de producir el material erótico que luego era publicado en páginas de ofrecimiento sexual. Tras el operativo, otras tres personas fueron detenidas y doce mujeres rescatadas.

Las víctimas eran obligadas a rotar cada diez o quince días entre distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario, trasladándolas en micros de larga distancia. La organización les retenía el 90% de las ganancias y, además, les exigía un pago de hasta $ 90.000 para la realización de los “books” fotográficos.

Las mujeres rescatadas, de entre 22 y 45 años, fueron asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

En tanto, la presunta líder de la red, Noelia Elizabeth Avalos, fue detenida en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”.

Durante los allanamientos se secuestraron computadoras, celulares, cámaras, anotaciones, máquinas de contar dinero, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo.

La causa está a cargo de la UFI N° 1 de La Plata, subrogada por la fiscal Cecilia Corfield, con intervención de juzgados de La Plata, Rosario, Santa Rosa y CABA. Los detenidos serán trasladados a la Provincia de Buenos Aires para ser indagados