El cantante Callejero Fino, una de las figuras más reconocidas del RKT argentino, fue detenido este domingo en Villa La Ñata, partido de Tigre, cuando circulaba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok que no tenía patente.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense, que detectaron la irregularidad y decidieron identificar a los ocupantes del vehículo. Durante la requisa encontraron en el habitáculo una pistola calibre .40 marca Glock, con la numeración limada.

El arma estaba en poder de los ocupantes de la camioneta y el hallazgo derivó en la detención de Simón Alvarenga, nombre real de Callejero Fino, y de otro joven de 27 años, domiciliado en Presidente Derqui.

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La causa fue caratulada como tenencia ilegal de arma de guerra y quedó a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. Tanto el arma como la camioneta fueron secuestradas y el cantante permanecerá detenido a la espera de ser indagado.

La explicación de Callejero Fino

Tras el arresto, el músico manifestó su preocupación por la situación. “Me quiero matar”, habría expresado ante los agentes. Además, explicó por qué se encontraba en la zona de Tigre: aseguró que se dirigía “al cumpleaños del novio de María Becerra”, en referencia a J Rei, pareja de la cantante oriunda de Quilmes, que tendría previsto celebrar su cumpleaños en una quinta de la zona.

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La mención a la artista quilmeña surgió, de esta manera, de la propia explicación que brindó Callejero Fino luego de ser detenido. No implica que María Becerra esté vinculada con la causa que investiga la tenencia del arma.

Quién es Callejero Fino

A sus 31 años, Callejero Fino se consolidó como uno de los principales exponentes del RKT en la Argentina. Su popularidad se extendió más allá de la música y tuvo participación en programas televisivos como Bake Off Famosos, además de presentarse en grandes escenarios.

El arresto en Tigre ocurre, además, a pocas semanas de una presentación que el artista tenía prevista en el complejo C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita.

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No es la primera vez que Callejero Fino atraviesa una situación judicial. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Según contó años después, pasó cinco meses detenido y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.

Fue precisamente durante ese período cuando comenzó a dedicarse de lleno a la música. El propio cantante contó que aprovechaba las noches en su casa para escribir canciones y que, mientras cumplía la condena, debía pedir autorización para salir y poder presentarse en distintos shows.

En agosto de 2023 anunció que había terminado de cumplir aquella condena. Para entonces, ya se había convertido en una de las figuras más reconocidas del RKT. Ahora, su futuro inmediato quedó nuevamente ligado a la Justicia: deberá afrontar una causa por tenencia ilegal de arma de guerra a raíz del procedimiento realizado en Villa La Ñata, Tigre.