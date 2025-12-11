La Justicia Federal ordenó la detención de un joven de la localidad bonaerense de González Catán, Partido de La Matanza, acusado de haber amenazado de muerte al Presidente Javier Milei a través de la red social Twitter.

La investigación se originó en septiembre pasado, después de que la División Seguridad Presidencial de la Policía Federal Argentina (PFA) detectara un mensaje intimidatorio publicado por el usuario @Martiancorp.

"El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda", escribió el detenido.

La nueva Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva intervino en el caso, y destacó al respecto: "Amenazó de muerte al Presidente en redes sociales. Con el Departamento Federal de Investigaciones lo rastreamos, identificamos y detuvimos. En esta Argentina no hay lugar para la violencia. El que las hace, las paga".

