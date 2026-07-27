La investigación por la muerte de Isabella, una niña de 2 años en Villa Gesell que ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal y determinaron que fue por una asfixia obstructiva, continúa sumando medidas judiciales y este lunes fue detenida la madre Lucía Sosa, de 43 años.

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Sosa fue arrestada este lunes por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, tipificado en los artículos 106 (primer y tercer párrafo) y 107 del Código Penal argentino, y prevé una pena de entre cinco y quince años de prisión.

La mujer fue trasladada a la seccional de la DDI de Villa Gesell, donde quedó en carácter de comunicada y a exclusiva disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.° 6 Departamental, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.

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Mientras la Justicia avanzaba con la detención, la comunidad de Villa Gesell también se movilizó. Este lunes se realizó una marcha para reclamar justicia por la muerte de Isabella, con la participación de vecinos, organizaciones sociales y familiares de la niña. La movilización refleja la conmoción que generó el caso en la ciudad costera y la exigencia popular de que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.

Antecedentes: otras dos hijas fallecidas en 2016

Los investigadores constataron que la mujer tiene antecedentes vinculados al deceso de otras dos hijas en 2016; sin embargo, fue absuelta en el juicio oral correspondiente.

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Este historial es conocido por la fiscalía actuante y forma parte del contexto que motivó la decisión de proceder al arresto sin demoras.

Testimonios clave: el hijo mayor, citado a declarar

En el marco de la causa, la Fiscalía de Calderón dispuso convocar a Lucas, uno de los hijos biológicos de Sosa, para que preste declaración testimonial.

El testimonio del joven es considerado relevante para reconstruir las condiciones en las que vivía Isabella y determinar el nivel de asistencia que recibía en los días previos a su deceso.

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La autopsia preliminar

De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, la causa de muerte fue una asfixia obstructiva y no se detectaron indicios de intervención de terceros, lo que por el momento descarta la hipótesis de un homicidio.

No obstante, el fiscal ordenó que el cuerpo permanezca bajo custodia judicial hasta que concluyan los estudios complementarios, entre ellos los análisis toxicológicos y otras pericias forenses que podrían aportar nuevos elementos para la causa.

Según la versión incorporada al expediente, la madre manifestó que la niña se habría ahogado mientras tomaba un biberón y que, al advertir la situación, la trasladó de inmediato al hospital, donde los médicos constataron el fallecimiento.