Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón, se encontraba prófuga desde fines de mayo cuando en un operativo policial se descubrió en su casa medio kilo de cocaína.

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Finalmente, fue detenida este jueves, en un operativo que la Policía bonaerense hizo en la calle José Miró al 1.900, en Merlo.

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La implicada, de 27 años, registraba un pedido de captura activo desde el 22 de mayo de 2026, dispuesto por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Morón, en el marco de una investigación por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas para los consumidores y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

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Tras su arresto, la mujer quedó a disposición de la UFI N.º 9 del Departamento Judicial Morón, a cargo del fiscal Emiliano Hugo Rodríguez Reggiani, la indagará en las próximas horas.

En esa finca, los efectivos hallaron 509 gramos de cocaína compactada tipo ladrillo y fragmentos de marihuana distribuidos entre la cocina y una habitación principal. Ortigoza no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento y la Justicia dispuso su captura.

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Tras conocerse el resultado de aquel operativo donde se halló la droga, el Municipio de Morón informó la desvinculación inmediata de la funcionaria. En un comunicado oficial, el gobierno local señaló que “en el marco de los allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito, fueron hallados estupefacientes en una propiedad perteneciente a una funcionaria municipal del área de Políticas de Género”.

Además, desde la comuna indicaron que “se procedió al decomiso de los elementos hallados” y que el Ejecutivo puso “a disposición de la Justicia toda la colaboración y los aportes necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

“La gestión municipal ratifica su compromiso con la transparencia institucional, el cumplimiento de la ley y el acompañamiento a todas las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los vecinos de Morón”, concluye el comunicado oficial.