Seis menores que habían robado una camioneta, fueron detenidos tras una persecución, que finalizó cuando los ladrones chocaron contra un semáforo en un suceso que se registró entre Quilmes y Avellaneda y que requirió del concurso de la policía bonaerense y la Prefectura Naval Argentina.

Ads

Los implicados en el robo y fuga son son dos menores de 17 años, un tercero tiene 16, y los restantes 15 y 14. En tanto, que la chica tiene 15.

El hecho comenzó en el Barrio Parque quilmeño, cuando los individuos se apoderaron de una camioneta Dodge Ram negra, en la que fugaron rápidamente, aunque a los pocos minutos efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local apoyados por la Prefectura Naval, empezaron a perseguir a los ladrones por la calle Villegas.

Ads

En el cruce de General Madariaga y Mansilla, los menores perdieron el control de la camioneta y se incrustaron de manera violenta en un semáforo, tras lo que fueron apresados y trasladados a la comisaría cuarta del distrito, en Wilde

Intervinieron en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada “Robo agravado en poblado y en banda”, los funcionarios del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil pertenecientes a los tribunales de Avellaneda – Lanús.

Ads