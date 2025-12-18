Daniel Agustín Cabrera, alias “Tractorcito”, quien se encontraba prófugo de la Justicia y sobre quien pesaban dos pedidos de captura activa fue detenido por efectivos de la División Operativa de Ejecución de Capturas, con apoyo del Grupo Especial Halcón, en Pilar.

Se trata de uno de los exintegrantes de la banda del “Gordo” Valor, famosa en los años 90 por robos millonarios a bancos y camiones blindados. Además, se convirtió en un experto en fugas: logró escaparse en 1998 del penal de Villa Devoto y en el 2000 del Departamento Central de la Policía Federal, donde salió caminando por la puerta principal junto a dos sospechosos del crimen del vicepresidente paraguayo Luis María Argaña, según publicó Clarín.

La detención de Cabrera se concretó tras un allanamiento ordenado por el Ministerio Público Fiscal, en una finca ubicada sobre Ruta 8, entre las calles Las Madreselvas y Las Magnolias, luego de intensas tareas investigativas que permitieron establecer el lugar de ocultamiento del imputado.

Está acusado de abuso sexual agravado y robo agravado, delitos cometidos en un hecho ocurrido el 2 de octubre pasado en la localidad de Catonas, partido de Moreno.

Según la investigación, dos hombres ingresaron a una vivienda de la calle Lisandro de la Torre al 1500, donde sorprendieron a la propietaria y a su nieta. En ese contexto, abusaron sexualmente de la menor y luego se dieron a la fuga tras sustraer dinero en moneda nacional y extranjera, además de diversos objetos de valor. A partir de las pericias y testimonios reunidos, uno de los autores fue identificado como Cabrera.

Durante el procedimiento también fue aprehendido Sebastián Ignacio Baratay Ortiz, de 27 años, quien se encontraba en el interior del inmueble y quedó imputado por el delito de encubrimiento agravado.

En la requisa de la vivienda se secuestraron numerosos elementos de interés para la causa, entre ellos prendas y accesorios con inscripciones de la Policía Federal Argentina, como gorras, camperas, chalecos, balizas, pasamontañas, precintos, teléfonos celulares, una pinza corta cadenas y un vehículo Hyundai.

Tras las diligencias judiciales, Cabrera fue trasladado a la Comisaría 7ª de Moreno, mientras que Baratay Ortiz quedó alojado en la Comisaría 3ª. La causa es instruida por la UFI N°4 de Moreno, con intervención del Juzgado de Garantías N°2.