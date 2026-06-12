Federico Hernán Pez fue detenido en el marco de una investigación judicial por presuntos hechos de abuso sexual y violencia de género, medida ordenada por el juez de Garantías N°4, Juan Pablo Masi.

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El sujeto, de 54 años, se desempeñaba como director de la Agencia de Información Territorial del Municipio de La Plata y contaba además con un cargo en reserva dentro de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la UFI N°13 de La Plata, aunque la denuncia fue radicada inicialmente durante el último fin de semana en la UFI N°6, conducida por el fiscal Patricio Barraza.

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Pez permanece detenido y el juez le denegó la excarcelación. Según consta en el expediente, la denunciante es una expareja del acusado, quien manifestó haber sufrido episodios de violencia física y abuso sexual. La mujer fue asistida en un centro de salud, donde se constataron lesiones que quedaron incorporadas a la causa.

El expediente judicial fue caratulado provisoriamente como "lesiones leves en concurso con abuso sexual en contexto de violencia de género", aunque la investigación continúa en plena etapa de recolección de pruebas, según publicó El Día.

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Además, de acuerdo con la documentación judicial, Pez registra antecedentes de imputaciones en distintas causas penales iniciadas mientras ejercía como funcionario público. Se trata de tres mujeres que se desempeñaban laboralmente bajo su órbita en la Municipalidad. Las víctimas, patrocinadas por el abogado Axel Hurtado, denunciaron haber sufrido situaciones de acoso laboral, violencia de género y abuso sexual por parte del ahora detenido.

Línea 144 : atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463