La justicia de Azul concretó este lunes la detención de Rodrigo Daniel Carrica, un horticultor de 37 años, acusado de ejercer violencia de género contra su expareja, una joven de 26 años.

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El arresto se produjo luego de que se viralizara en redes sociales un video donde se observa al hombre agrediendo físicamente a la mujer y manipulando su teléfono celular para eliminar contactos de sus plataformas digitales.

Imágenes que pueden herir la sensibilidad

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“Violencia” Porque le sacó el teléfono, y le pegaba en la cara mientras le bloqueaba y eliminaba los que había agregado ella a redes: ocurrió en Tapalque, Buenos Aires. https://t.co/U86gcfcdk6 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 3, 2026

La investigación, caratulada como amenazas agravadas con arma, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegal de la libertad, abarca una serie de hechos ocurridos entre julio y septiembre. La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 de Azul, a cargo del fiscal Marcelo Fernández.

Tras la viralización del material audiovisual, la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tapalqué inició actuaciones de oficio. Con el avance de la investigación, se incorporaron al expediente testimonios, placas fotográficas y nuevas evidencias que permitieron al fiscal solicitar la detención del imputado ante el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Azul, encabezado por Federico Barberena.

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El magistrado interviniente avaló la solicitud y ordenó la captura inmediata, la cual fue efectivizada por personal policial de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal, la Comisaría de la Mujer y la Familia y la Estación de Policía Comunal de Tapalqué.

En cuanto a la víctima, las autoridades confirmaron que ha recibido asistencia integral. La joven cuenta con el acompañamiento del Centro de Asistencia a la Víctima, la Dirección de Políticas de Género municipal y el Juzgado de Paz de Tapalqué, donde recibe atención psicológica y psiquiátrica para abordar las secuelas de los hechos denunciados.

Ante situaciones de vulnerabilidad, se recuerda la importancia de los canales oficiales de ayuda: "Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463".