Un jugador de 21 años, oriundo de La Plata y residente en Necochea, fue detenido por orden del Juzgado de Garantías Nº 1. La causa lo investiga por grooming y tráfico de material pornográfico infantil.

El Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata, a cargo del juez Guillermo Atencio, ordenó la detención de un joven deportista de 21 años que reside en Necochea e integra un reconocido equipo de básquet local.

La investigación, llevada adelante por la DDI Necochea, señala que el acusado habría estado involucrado en delitos de grooming y en la difusión y tráfico de material pornográfico de menores de edad, informó Cuatro Vientos. Grooming es el acoso sexual de una persona adulta a una niña, un niño o un adolescente por medio de internet. Las personas que realizan grooming se llaman groomers o acosadores.

Según fuentes oficiales, el joven vive en Necochea desde hace dos meses. A partir del pedido del magistrado, los investigadores montaron un operativo de vigilancia en los lugares que el basquetbolista frecuentaba.

El procedimiento culminó en las calles 46 y 61, donde los agentes lograron interceptarlo sin incidentes.

Tras su arresto, el joven fue trasladado a la dependencia policial para cumplir con los recaudos legales y quedó a disposición del Juzgado de Garantías de La Plata, que continuará con el proceso judicial.

Por tratarse de un caso de grooming y material de abuso infantil, la identidad del imputado no fue difundida.

