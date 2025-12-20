Un hombre de 42 años fue detenido en las últimas horas acusado de integrar la banda responsable del triple femicidio de Florencio Varela, un caso que desde el inicio estuvo atravesado por vínculos con el narcotráfico y un alto nivel de planificación. La aprehensión fue realizada por personal de la DDI La Matanza durante un allanamiento en el partido bonaerense de Berazategui. El sospechoso fue identificado como Jesús Mallón, alias “El Tío”, señalado como uno de los integrantes con rango jerárquico dentro de la organización criminal investigada.

Según informaron fuentes policiales, Mallón está acusado de haber participado en el secuestro y asesinato de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

Un rol clave en la estructura narco

De acuerdo al trabajo del Gabinete de Homicidios de la DDI La Matanza, el nuevo detenido fue identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad de distintos comercios. Las imágenes lo ubican en una reunión realizada en una parrilla de Avellaneda, un día antes del triple crimen, junto a varios de los imputados que ya se encuentran detenidos desde el 18 de septiembre.

Para los investigadores, ese encuentro —presentado formalmente como una reunión comercial— encubría vínculos ligados a la comercialización de estupefacientes, actividad en la que Mallón tendría un rol relevante dentro de la organización. La sospecha es que participó en la logística, los movimientos previos y la toma de decisiones que terminaron con las víctimas en la vivienda donde fueron asesinadas. Con este arresto, ya son 12 los detenidos en la causa.

La reunión previa y el contacto con las víctimas

Fuentes de la investigación confiaron a Clarín que Mallón tuvo un rol destacado en la planificación del triple narcofemicidio, ya que habría participado de la reunión realizada el jueves 18 de septiembre, un día antes de los asesinatos, donde se habría definido el plan.

En ese encuentro también estuvo presente Alex Roger Ydone Castillo (50), uno de los prófugos que tiene la causa. Según la investigación, ambos compartían un negocio vinculado a la venta de drogas y utilizaban como pantalla la comercialización de artículos de bazar. Dentro de la estructura, Mallón tenía el rango de “tío”, uno de los escalones importantes en la distribución.

Los investigadores creen que fue Mallón quien contactó a Lara Gutiérrez para que asistiera a la vivienda de Florencio Varela con la excusa de una fiesta, donde les habrían prometido 300 dólares a cada una de las jóvenes.

Contradicciones y detención

Mallón había declarado a principios de diciembre como testigo en la causa, pero su testimonio presentó contradicciones. En esa oportunidad, dijo no utilizar teléfono celular, se negó a aportar un número de contacto, aseguró no conocer a Ydone Castillo y negó haber estado presente en la reunión de Avellaneda. Los investigadores señalaron que se mostró nervioso durante su declaración.

“Fue detenido en las inmediaciones de su casa. Se estaba trabajando con tareas para saber dónde se iba a ir. Había vendido su auto y estaba por mudarse”, indicó un investigador con acceso al expediente.

El sospechoso quedó incomunicado y será indagado el lunes, en el marco de una causa que se encuentra bajo secreto de sumario. La Justicia no descarta nuevas detenciones en los próximos días.

El triple crimen de Florencio Varela

Las tres jóvenes habían desaparecido tras salir de sus casas y durante varios días no hubo noticias sobre su paradero. El caso dio un giro cuando la Policía encontró sus cuerpos enterrados en un pozo dentro de una vivienda del partido de Florencio Varela.

Desde el inicio, la investigación apuntó a un hecho de extrema violencia, con conexiones directas con una banda criminal y posibles disputas vinculadas al narcotráfico. Las pericias y los testimonios permitieron descartar rápidamente un ataque al azar.

Ahora, el foco está puesto en el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y en reconstruir la trama previa al crimen: quiénes lo planearon, quiénes lo ejecutaron y cuál fue el verdadero móvil del triple femicidio con sello narco que conmocionó al conurbano bonaerense.