El barra de Independiente fue acusado de ser partícipe de los incidentes en el partido vs. Universidad de Chile, que hasta el día de la fecha se encontraba prófugo, ocurridos el 20 de agosto.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a través de su Agencia de Prevención de la violencia en el deporte (APREVIDE).

La noche de la barbarie dejó varias imágenes de Argüello en medio de la violencia. En una de ellas, aparece con un buzo de Independiente, encapuchado, pegándole a un hincha chileno ensangrentado y desnudo, que incluso parece pedirle clemencia.

La detención de Federico Jiménez Arguello se realizó en la previa del partido entre Berazategui y Muñiz.

El encausado quiso entrar con la parcialidad local al Estadio “Boeman Lee” cuando la policía de la provincia de Buenos Aires con la ayuda del personal del programa “Tribuna Segura” del Ministerio de Seguridad de la Nación, que lleva adelante Franco Berlín, lograron su identificación y posterior detención.

Ahora, el barra fue trasladado a la Departamental de la zona, a la espera de una indagatoria ante la Fiscalía Avellaneda-Lanús, que encabezan Mariano Zitto y Sebastián González, quienes llevan adelante la causa por la violencia.