El joven arrecifeño, identificado como Darío Solís, fue detenido acusado de abusar sexualmente de una adulta mayor que reside en un Hogar de Ancianos que funciona en el hospital municipal de Carmen de Areco “Nuestra Señora del Carmen”.

Así lo anunciaron desde las redes sociales de ese municipio de la región norte del interior bonaerense. "En el día de la fecha, gracias al accionar en conjunto de las autoridades del Hospital Nuestra Señora del Carmen, este Municipio y el personal de Policía, fue detenido Darío Solís. Se encuentra a disposición de la Justicia".

El sospechoso fue desafectado de su cargo tras la denuncia. Se brindó asistencia psicológica a los residentes y al personal afectado y la víctima “se encuentra bien y sigue alojada en el Hogar”, había informado el director del Hospital.

Previo a la detención, el principal sospechoso compartió un mensaje en sus redes sociales:

"Simplemente quiero hacer este video para comentarle a la gente que soy inocente, que todo lo que se está publicando en las redes sociales no es cierto. Hay mucha gente en distintos lugares de la zona que están publicando, tanto en Sarmiento, Recifes, Salto, Carmetareco, muchos lugares están compartiendo fotos mías. Me están escrachando injustamente, por eso quiero decirles que soy inocente, soy inocente, eso se va a comprobar, ya mis abogados están trabajando en el caso. También quiero agregar que desde la Municipalidad de Carmen de Areco, el Intendente Municipal, tanto como el Director del Hospital, Nuestra Señora del Carmen, jamás se comunicaron conmigo. Nunca me llamaron para preguntarme cómo estoy, para preguntarme qué fue lo que pasó, jamás recibí un llamado, jamás recibí un mensaje por parte de las autoridades. Así que les quiero decir a la gente que yo estoy tranquilo, que voy a comprobar mi inocencia, gracias a Dios estoy contenido por mi familia, que me están apoyando al cien por ciento".