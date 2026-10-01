La Policía Bonaerense detuvo a Alejandro Daniel Sofía, principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili, de 20 años. El prófugo se refugió en una propiedad de la abuela, cerca del lugar del crimen.

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El cuerpo de la víctima fue hallado sin vida este miércoles por su padre en una vivienda de Dique Luján, Tigre. Los investigadores sostienen la hipótesis de que el escenario fue montado.

Sofía, de 25 años, quien tenía múltiples denuncias previas por violencia y había salido de la cárcel dos meses antes del crimen.

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La fiscal Mariela Miozzo, a cargo de la UFI de Género y Abuso Sexual, confirmó que “ya allanamos este lugar y no estaba”.

Durante el traslado del acusado, vecinos y familiares intentaron lincharlo en un clima de extrema tensión. Antes de su captura, el imputado envió mensajes confesando que “se había mandado una cagada” antes de desaparecer.

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