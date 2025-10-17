La medida fue confirmada por Valeria Alcaín, abogada de la denunciante tresarroyense F. M., quien aseguró que Raimondo “se presentó de manera voluntaria y quedó formalmente detenido”. Sobre el acusado pesan tres causas acumuladas, todas elevadas a juicio oral.

Según la Resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata, Raimondo está imputado por “lesiones graves doblemente agravadas por cometerse contra quien fue su pareja y por mediar un contexto de violencia de género, en concurso real con desobediencia”.

La Justicia además dispuso que, una vez efectivizada la detención, se convierta de pleno derecho en prisión preventiva.

El pedido de detención fue impulsado por el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia y avalado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de la capital bonaerense.

La información fue publicada originalmente por La Voz del Pueblo, medio de Tres Arroyos.

