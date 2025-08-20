El juez Ernesto Kreplak ordenó la detención de Ariel Fernando García Furfaro, el dueño de HLB Pharma y otras nueve personas.

Los diez procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería.

Las muertes por fentanilo contaminado en todo el país llegaron a 96, aunque sigue la investigación sobre algunos fallecimientos.

“Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”, escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de X con las fotos de algunos de los detenidos.

