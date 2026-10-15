El exfuncionario del Concejo deliberante de Azul denunciado por presuntas estafas, Rodrigo David Santamaría Martini, fue detenido en las primeras horas de este jueves, por orden de la Justicia.

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El arresto estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Primera de Azul, en el marco de una causa impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2, conducida por el fiscal David Carballo. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Azul.

Santamaría se desempeñaba como presidente del partido GEN en Azul y prosecretario legislativo del Concejo Deliberante, ambos cargos que perdió tras conocerse las denuncias.

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La causa fue caratulada como “Estafas reiteradas – 8 hechos – en concurso real” y contempla los artículos 45, 55 y 172 del Código Penal.

La Policía realizó tres allanamientos en distintos domicilios de la ciudad. Los operativos apuntaron a localizar al acusado, hacer efectiva la detención y secuestrar elementos que puedan aportar pruebas para esclarecer los hechos denunciados. Tras ser detenido, quedó alojado en la Comisaría Primera de Azul.

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Al menos cuatro personas aseguraron haber sido damnificadas por el accionar de Santamaría Martini por presunta estafa en el marco de una actividad financiera en dólares estadounidenses. La cifra total entregada alcanzaría los 86 mil dólares.

De acuerdo con una de las declaraciones realizadas ante la Fiscalía, hace aproximadamente diez meses una de las personas denunciantes tomó conocimiento de la existencia de una “financiera personal” que ofrecía ganancias en función del dinero aportado. En ese caso, habría entregado 31 mil dólares en efectivo, en varias tandas, y inicialmente habría recibido los intereses acordados.

Sin embargo, el 20 de septiembre, cuando debía concretarse el pago de nuevos intereses, la comunicación comenzó a dilatarse. Posteriormente, dejaron de responderse mensajes y llamadas.

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Según indicó el medio Noticias de Azul, la persona denunciante logró llegar hasta un domicilio de Azul donde fue atendida por quien sería la pareja del imputado. Según su relato, la mujer le manifestó que Santamaría Martini le había dicho que “tenía que irse de la ciudad porque debía mucha cantidad de plata” y que desconocía su paradero.