Cayó el joven que mató a balazos a su novia de 18 años en Ituzaingó y detuvieron a otros dos hombres por encubrimiento
Camila Ruth Castro murió luego de recibir un disparo en el cuello durante una discusión. Su pareja, Elías Barrionuevo, de 19, escapó y fue capturado horas después en General Rodríguez. También detuvieron a dos hombres acusados de ayudarlo a ocultarse.
Un femicidio conmociona a Ituzaingó. Camila Ruth Castro, de 18 años, fue asesinada de un balazo durante una discusión con su pareja, quien luego del ataque escapó y permaneció prófugo durante un día. Finalmente, el joven fue detenido y quedó imputado como presunto autor material del crimen.
El hecho ocurrió el martes 8 de septiembre, sobre la calle Almagro al 2500, en Ituzaingó. Según la investigación, en medio de una discusión, Elías Barrionuevo, de 19 años, sacó un arma y disparó contra Camila.
La joven recibió un impacto en el cuello y fue trasladada de urgencia al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, pero murió poco después de ingresar. En medio del ataque también resultó herido su padrastro, Jorge González, de 35 años, quien recibió disparos en las piernas cuando habría intervenido para defender a la joven. Se encuentra fuera de peligro.
Tras el crimen, Barrionuevo escapó del lugar y comenzó una intensa búsqueda que se extendió por Ituzaingó, Merlo y General Rodríguez. Los investigadores reconstruyeron sus movimientos a partir de testimonios, cámaras de seguridad y el análisis de comunicaciones telefónicas.
La investigación permitió establecer que el acusado se había desplazado hacia Merlo y luego en dirección a Libertad. Con esa información se realizaron cuatro allanamientos en Merlo y se montó un operativo para localizarlo. Finalmente, fue encontrado en la vía pública, en la zona de Bolivia y Mercedes, en General Rodríguez.
Pero la captura del principal acusado no fue la única novedad. Durante el operativo también fueron detenidos Héctor Nahuel Lobo, de 28 años, y Carlos Míguez, de 34, acusados de encubrimiento. De acuerdo con la investigación, ambos habrían colaborado para ocultar a Barrionuevo después del crimen y facilitar su evasión.
En la escena del crimen fueron secuestradas tres vainas y dos casquillos de una pistola calibre .380, aunque el arma utilizada en el ataque todavía no fue encontrada.
La causa quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial de Morón, cuyos fiscales ordenaron nuevas medidas para avanzar en el esclarecimiento del femicidio y localizar el arma utilizada.
De esta manera, Barrionuevo quedó detenido como presunto autor material del homicidio, mientras que Lobo y Míguez enfrentan cargos por encubrimiento.
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