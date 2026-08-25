El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, Adrián Pérez, fue detenido acusado de portación de armas de fuego.

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La detención de Pérez se produjo en calle Alberdi, en el barrio porteño de Mataderos, en el marco de un operativo de rutina realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según la información difundida, Pérez circulaba a bordo de un Peugeot 308 junto a otras dos personas cuando el vehículo fue detenido para un control. Los agentes encontraron un bolso con dos pistolas, dos cuchillos y un bate de béisbol. Pérez registraba tenencia autorizada pero no lo habilitaba para trasladar el arma en la vía pública, lo que derivó en la acusación por portación ilegal.

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Durante el procedimiento también fueron detenidos Pedro Fabián Pérez, quien sería el custodio del dirigente, y José Ignacio Esquivel, señalado como chofer.

De acuerdo con lo informado por TN, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que fueron encontrados y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

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En el caso interviene la Unidad Flagrancia Sur, y la fiscal Nancy Haron ordenó la detención formal por portación ilegal de arma de guerra. La investigación judicial continúa y deberá establecer la situación procesal de los tres detenidos.