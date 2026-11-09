Un hombre fue detenido en Bahía Blanca, acusado de haber amenazado de muerte al papa León XIV. El procedimiento se realizó durante la noche del domingo, cuando efectivos especializados de la Policía Federal Argentina irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Cramer al 700.

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El sospechoso fue identificado como Fabio Ariel Perrone y la investigación quedó en manos del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata. Según informó el portal local La Brújula 24, el operativo fue resultado de una pesquisa por intimidaciones dirigidas contra el máximo referente de la Iglesia católica.

El despliegue contó con la participación de personal de las áreas de Contraterrorismo y Cibercrimen de la Policía Bonaerense, junto con efectivos de Cibercrimen Bahía Blanca. Los investigadores lograron localizar al hombre en su domicilio y concretar la detención.

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Por el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido específico de las amenazas ni las circunstancias en las que se habrían realizado. Perrone permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas para determinar el alcance de las intimidaciones.

Ya son dos los detenidos por amenazas contra el Papa en la Provincia

El arresto en Bahía Blanca se suma al de otro hombre en Villa Rosa, partido de Pilar, quien también fue detenido acusado de amenazar al Papa antes de su llegada a la Argentina.

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En ese caso intervino la Policía Federal por orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La investigación había sido informada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

De esta manera, ya son dos los hombres detenidos en distintas localidades bonaerenses por amenazas contra León XIV. Hasta el momento, no se informó que exista algún vínculo entre los sospechosos ni que los episodios formen parte de una misma maniobra. Ambas causas avanzan por separado.

Las detenciones se conocieron en el marco de la visita apostólica del Pontífice a la Argentina, que comenzó este domingo con su llegada al Aeroparque Jorge Newbery. León XIV fue recibido por el presidente Javier Milei y tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.