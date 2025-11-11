Detuvieron en La Plata al hincha de Gimnasia que arrojó un martillo al árbitro Falcón Pérez durante el partido con Vélez
El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó que el agresor fue identificado gracias a las cámaras del estadio del Bosque. Se trata de un vecino platense, que además tenía una bengala al momento de su detención.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que, gracias al trabajo conjunto de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y personal de la Policía bonaerense, fue aprehendido el hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez durante el partido disputado en el estadio del “Lobo”.
El detenido fue identificado como Franco Suárez y domiciliado en la ciudad de La Plata. Según detallaron desde la cartera de Seguridad, su identificación fue posible gracias al sistema de cámaras del club, que permitió detectar al agresor en las tribunas.
Al momento de la detención, Suárez tenía en su poder una bengala, según precisaron las autoridades.
El hecho provocó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y derivó en un operativo especial de la Aprevide, que busca determinar si hubo complicidad de otros hinchas en el violento episodio.
