El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que, gracias al trabajo conjunto de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y personal de la Policía bonaerense, fue aprehendido el hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez durante el partido disputado en el estadio del “Lobo”.

El detenido fue identificado como Franco Suárez y domiciliado en la ciudad de La Plata. Según detallaron desde la cartera de Seguridad, su identificación fue posible gracias al sistema de cámaras del club, que permitió detectar al agresor en las tribunas.

DE NO CREER: LE ARROJARON ¡UN MARTILLO! A FALCÓN PÉREZ EN EL BOSQUE.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/BLHmQ8btBm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

Al momento de la detención, Suárez tenía en su poder una bengala, según precisaron las autoridades.

Foto: Ministerio de Seguridad bonaerense

El hecho provocó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y derivó en un operativo especial de la Aprevide, que busca determinar si hubo complicidad de otros hinchas en el violento episodio.

