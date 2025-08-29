Detuvieron en Pilar a un falso veterinario tras la muerte de un perro. La investigación comenzó luego de que una mujer de 43 años, vecina del barrio Terrazas del Hara de Villa Rosa, denunciara que su perro murió tras ser atendido por Cristian Caroprese, quien le indicó diversos estudios y recibió pagos mediante transferencias bancarias.

De acuerdo a lo que publicó El Diario de Pilar, la mujer adoptó al animal el pasado 23 de julio, luego de que fuera resguardado por seguridad de un supermercado cercano. Inicialmente, llevó al perro a una veterinaria donde fue desparasitado, pero no pudo ser vacunado. Ante el empeoramiento del estado de salud del animal, contactó a Caroprese a través de su hermana. Días después, al agravarse el cuadro, trasladó al perro a otra clínica en el barrio Las Brisas de Pilar, donde le informaron que los estudios realizados por Caroprese no eran legales y que no era médico veterinario. Finalmente, el animal falleció.

Según fuentes policiales, la denuncia se formalizó el 21 de agosto y la Sub DDI Pilar llevó adelante la investigación. Tras el relevamiento de cámaras privadas y el seguimiento de sus actividades, se constató que Caroprese realizaba las tareas por las que se lo acusa y además se dedicaba al comercio de animales.

Durante un allanamiento en su domicilio de la calle Juan José Paso de Villa Rosa, se secuestró un título obtenido en 2014 en el Céntrico Médico Escuela, que lo habilita como enfermero veterinario y primeros auxilios, aunque no constituye una matrícula oficial para ejercer la veterinaria. También se incautaron medicamentos, jeringas, gasas, pinzas quirúrgicas, un suero, un teléfono celular y su vehículo Volkswagen Gol.

El caso está bajo la carátula de “Usurpación de títulos y honores. Amenazas”, a cargo de la UFI Nro. 3 de Pilar y el Juzgado de Garantías Nro. 7, con investigación realizada por la DDI Pilar, dirigida por el Comisario Inspector Sergio Gustavo Torres.

En redes sociales, el caso generó una fuerte división. Viviana V. defendió al acusado: “Jamás dijo que fuese veterinario. Trabaja desde el amor y la solidaridad por los animales”. Por otro lado, Cristina L. criticó: “Está haciendo usurpación de título. Que se pudra en la cárcel”. Otros vecinos señalaron que, aunque no tenga matrícula, Caroprese ayudaba a animales de familias con pocos recursos.

El debate quedó instalado en Villa Rosa y en la provincia de Buenos Aires: entre quienes reclaman sanción por ejercicio ilegal de la veterinaria y quienes destacan la labor solidaria de Caroprese, a la espera de que la Justicia determine responsabilidades.

