El feriado por el Día de la Independencia tendrá una agenda llena de celebraciones en la provincia de Buenos Aires. Desde el clásico locro hasta peñas folclóricas, desfiles tradicionalistas, ferias de artesanos y espectáculos musicales, distintos municipios organizarán eventos para vecinos y turistas que buscan disfrutar de las costumbres argentinas.

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La mayoría de las propuestas serán con entrada gratuita y se desarrollarán entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio, convirtiéndose en una excelente alternativa para una escapada de invierno.

Baradero: locro, empanadas y música en Villa Alsina

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En Villa Alsina, partido de Baradero, se realizará la 17° Fiesta del Locro y la Empanada. La celebración comenzará el jueves 9 a las 12:00 en el Predio Estación de Trenes e incluirá espectáculos artísticos, música en vivo, exhibición de autos de colección, feria de artesanías, comidas típicas, carros gastronómicos y venta de porciones de locro y empanadas.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Baradero y tendrá entrada libre y gratuita.

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Lobos prepara más de mil porciones de locro

La ciudad de Lobos celebrará la 15° Fiesta del Locro Popular el jueves desde las 11:00 sobre la avenida Alem.

La jornada incluirá acto protocolar, desfile de instituciones, feria de artesanos, puestos gastronómicos y una peña folclórica, además de la elaboración de más de mil porciones de locro que serán compartidas en un gran almuerzo criollo. Lo recaudado será destinado a instituciones de bien público.

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Chascomús festeja con un gran Pericón Nacional

En Chascomús, la 4° Fiesta Criolla se desarrollará el jueves de 12:00 a 17:00 en la intersección de avenida Presidente Alfonsín y Mendiola.

El evento conmemorará los 210 años de la Independencia con un acto oficial y la participación de más de 200 parejas bailando el Pericón Nacional, acompañadas por la Banda Municipal. También habrá desfile de caballos y carruajes, peña folclórica, artesanías tradicionales y puestos gastronómicos.

Saladillo tendrá cuatro días de actividades tradicionalistas

Las 32° Fiestas Patrias de Saladillo se extenderán del jueves 9 al domingo 12 en el predio de la Sociedad Rural.

El programa contempla pialadas, ruedas de criadores, pruebas de riendas, montas especiales, campeonato de truco, bailes populares y espectáculos folclóricos. A diferencia del resto de las propuestas, la entrada será arancelada.

Zelaya recibe la Fiesta Provincial del Locro

El domingo 12, desde las 10:00, la localidad de Zelaya, en Pilar, será sede de la 9° Fiesta Provincial del Locro.

Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos folclóricos en vivo, gastronomía criolla, paseo de artesanos y el tradicional concurso que elegirá al mejor locro. La entrada será gratuita.

General La Madrid suma una nueva celebración

Por primera vez se realizará la Fiesta del Locro Lamadritense, el jueves desde las 10:00 en la plaza San Martín de General La Madrid.

La programación incluye desfile cívico-tradicionalista, el 11° Pericón Nacional, locro popular gratuito elaborado por instituciones locales, paseo gastronómico con platos criollos, artesanías en vivo y puestos de comida, en una jornada pensada para compartir en familia.

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