Este viernes, Javier Milei promocionó en sus redes sociales el token $LIBRA, una criptomoneda basada en tecnología blockchain. En cuestión de minutos, su cotización subió y luego se desplomó, lo que generó fuertes críticas y lo dejó envuelto en una polémica.

Tras el revuelo, el presidente intentó despegarse. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", explicó en sus redes sociales.

¿DÍA DE LOS ENAMORADOS

O DÍA DE LOS ESTAFADOS ?



¿Algún fiscal que no esté cenando en San Valentín?



Le copio alguno de los artículos del Código Penal que el presidente acaba de violar de forma flagrante…



ART. 310. Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de… pic.twitter.com/QZG5Qs2WjY — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) February 15, 2025

Sin embargo, la oposición no dejó pasar el hecho. "¿Día de los enamorados o día de los estafados?", disparó la diputada Victoria Tolosa Paz, quien denunció que Milei pudo haber cometido varios delitos penales.

"¿Algún fiscal que no esté cenando en San Valentín? Le copio algunos de los artículos del Código Penal que el presidente acaba de violar de forma flagrante", ironizó la legisladora.

Entre ellos, mencionó el artículo 31, que castiga con prisión e inhabilitación a quienes realicen intermediación financiera sin autorización. También citó el artículo 172, que reprime las estafas y engaños, y el 265, que sanciona a los funcionarios que intervienen en negocios para obtener beneficios personales.

Finalmente, Tolosa Paz advirtió que el hecho podría encuadrarse en el delito de asociación ilícita, que contempla penas de hasta cinco años de prisión. Por ahora, Milei borró su publicación, pero la discusión sobre su responsabilidad sigue abierta.