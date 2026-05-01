En el marco del Día del Trabajador, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, difundió un mensaje destinado a los vecinos, en el que advirtió sobre la situación económica actual y expresó su respaldo a quienes atraviesan dificultades laborales.

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“En este día del trabajador quiero saludar a cada vecino que brinda lo mejor de sí en su espacio laboral”, comenzó el jefe comunal, aunque rápidamente enmarcó su mensaje en el contexto nacional. Watson señaló su preocupación por “la pérdida de poder adquisitivo, el cierre de fábricas y empresas y la pérdida de derechos laborales”, al tiempo que manifestó su acompañamiento a quienes han perdido su sustento.

El intendente también destacó el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen sus hogares y de los trabajadores municipales: “Acompaño a cada uno de los que la luchan día a día, aquellos que trabajan en su casa para realizar tareas esenciales en su hogar, y, por supuesto, saludo a mis compañeros y compañeras trabajadores municipales”.

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¡Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora a los vecinos y vecinas varelenses! pic.twitter.com/FLuUUXJF0a — Andrés Watson (@Andreswatsonok) May 1, 2026

Una de las frases más elocuentes de su mensaje fue cuando expresó un deseo de cambio “que permita tener derecho al futuro”, un guiño al espacio conducido por Axel Kicillof que lleva el nombre “Movimiento Derecho al Futuro” y tiene aspiraciones presidenciales.

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“Para revertir este camino sin esperanzas ni mejoras, estoy seguro que la salida es colectiva, y que entre todos vamos a poder elegir una realidad que nos permita tener derecho al futuro con trabajo y producción”, expresó.

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El mensaje concluyó con un agradecimiento a los trabajadores del distrito: “Gracias a cada trabajador por su esfuerzo y por construir desde su lugar el Varela que queremos”.