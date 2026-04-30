La movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 30 de abril no será una marcha más. Tendrá la contundencia de una postura antagónica hacia las políticas económicas y laborales que plantea el Gobierno de Javier Milei.

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En la antesala del Día del Trabajador, la central obrera ya advirtió que las medidas podrían escalar si no hay respuestas del Ejecutivo.

La marcha a Plaza de Mayo está prevista para las 15.00, y allí confluirán otros sectores sindicales, sociales y políticos. El Gobernador bonaerense Axel Kicillof será de la partida junto a los referentes de su espacio Movimiento Derecho al Futuro y del PJ bonaerense.

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Vale destacar que, en el marco de la fragmentación de la oposición, un sector del cristinismo tendrá su acto aparte por el Día del Trabajador, y será en la sede del Justicialismo Nacional de Matheu 130 (CABA).

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