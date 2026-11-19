En el marco del Día Mundial del SIDA, el Hospital Privado SADIV realizará una jornada gratuita y abierta a la comunidad para promover la prevención y el acceso a información sobre salud sexual. El encuentro será el próximo 1 de diciembre, a las 18.00, en el auditorio de la institución.

Ads

Bajo el lema “Informarnos también es cuidarnos”, la propuesta incluirá charlas sobre sexualidad y vínculos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y métodos anticonceptivos en las distintas etapas de la vida.

También se compartirán datos estadísticos locales y habrá un espacio para responder preguntas e intercambiar información con los asistentes.

Ads

Uno de los ejes de la jornada será la realización de testeos rápidos y gratuitos de HIV, que se llevarán adelante bajo condiciones de privacidad y confidencialidad.

Puede interesarte

La actividad contará con la participación de la Dra. Ana Emilia Vargas y la Dra. Antonella Triay, integrantes del servicio de Ginecología y Obstetricia, y del Lic. Iván Gutiérrez, del Instituto de Formación Técnica SADIV.

Ads

La convocatoria es abierta y gratuita. Se realizará el lunes 1 de diciembre a las 18.00 en el auditorio del Hospital Privado SADIV.