Día Mundial del SIDA: un hospital bonaerense ofrecerá testeos gratuitos de HIV y una charla abierta sobre salud sexual
La actividad se realizará el 1 de diciembre en el Hospital Privado SADIV. Habrá testeos rápidos, información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y un espacio para responder consultas.
En el marco del Día Mundial del SIDA, el Hospital Privado SADIV realizará una jornada gratuita y abierta a la comunidad para promover la prevención y el acceso a información sobre salud sexual. El encuentro será el próximo 1 de diciembre, a las 18.00, en el auditorio de la institución.
Bajo el lema “Informarnos también es cuidarnos”, la propuesta incluirá charlas sobre sexualidad y vínculos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y métodos anticonceptivos en las distintas etapas de la vida.
También se compartirán datos estadísticos locales y habrá un espacio para responder preguntas e intercambiar información con los asistentes.
Uno de los ejes de la jornada será la realización de testeos rápidos y gratuitos de HIV, que se llevarán adelante bajo condiciones de privacidad y confidencialidad.
La actividad contará con la participación de la Dra. Ana Emilia Vargas y la Dra. Antonella Triay, integrantes del servicio de Ginecología y Obstetricia, y del Lic. Iván Gutiérrez, del Instituto de Formación Técnica SADIV.
La convocatoria es abierta y gratuita. Se realizará el lunes 1 de diciembre a las 18.00 en el auditorio del Hospital Privado SADIV.
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