Oriunda de Hurlingham, Diana Zurco, fue elegida para conducir la edición central del noticiero de la TV Pública y será la primera trans en cumplir ese papel. Aunque es noticia por eso, la protagonista, se esperanza con que algún día un hecho similar no sea una novedad.

“Hoy soy la primera locutora trans y ojalá algún día eso ya no sea noticia. Por eso, desde mi lugar, desde mi vida, desde mis actos, quiero ser una más en su lugar batallando en este proceso por la naturalización de nuestras identidades en la sociedad. Que dejemos de ser personas raras”, dijo Zurco a la Agencia Presentes cuando había sido novedad al ser designada locutora.

Cuando Diana habla de “personas raras” lo dice por experiencia. “Nosotrxs no podemos ni sentarnos en un colectivo o en un restaurante sin que nos miren, nos señalen o se nos rían. A mí en el tren cuando me voy a mi casa muchas veces me dicen cosas. Por eso, cada vez que me llaman para una nota hablo de que nos están matando”, explicó la nueva conductora.

Ingresó al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) a los 32 años ya que sentía miedo al rechazo. Para pagarse la carrera tuvo diversos vendió empanadas y sándwiches de milanesa.

La locutora ya integró dos programas en Radio Ciudad, “Cosas que pasan” y “Massaccessi que nunca”. Actualmente se desempeña en “La Once Diez”. A partir de las 19.00 será conductora del canal estatal junto al periodista deportivo Ariel Senosian.