El arquero de la Selección argentina y de Aston Villa, Emiliano Martínez, ganó el premio Lev Yashin, al mejor arquero del mundo, en la gala del Balón de Oro 2024 que se desarrolla en París.

"Muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre agradecido a mis compañeros de la Selección y de Aston Villa. Vengo de un lugar chico y eso me motivo con seguir creciendo y conseguir cosas grupales, que van por encima de todo", dijo el guardavalla tras ser galardonado.

Para el guardameta oriundo de Mar del Plata, se cumple un nuevo hito: es el primer arquero en ganar dos veces consecutivas el Premio Lev Yashin, al mejor arquero del mundo.

“Me fui muy joven a Inglaterra tras atajar en categorías juveniles en Argentina e Inglaterra. Jamás esperé ganar dos veces seguidas este premio. Lo comparto con mi familia, mis amigos y mis entrenadores. A veces cuando estás en la cancha te comportás como te sale. Soy tranquilo afuera de la cancha, hermano, marido. Hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y en la Selección. Dimos un paso espectacular en el club”, señaló.

Y continuó: “Para ser sincero no me veo como el mejor. Hay arqueros que son muy buenos. Lo único que me importa es el equipo, el Aston villa, la Selección. Le agradezco a los entrenadores de arqueros con quienes trabajamos todos los días”.

La ceremonia se llevó a cabo en el Théâtre du Châtelet de París otorgado por la revista France Football para los mejores jugadores del año.