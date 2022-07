El diputado provincial del Frente de Todos, Alejandro Dichiara, expresó su opinión sobre la marcha del gobierno actual y lo comparó con el anterior de Juntos. Si bien reparó en la crisis económica mundial, fue categórico sobre la evaluación de la gestión de Alberto Fernandez.

“Hay dos modelos que han fracasado, tanto el gobierno anterior como el actual han fracasado y ojalá nosotros podamos, en este tiempo que nos queda, empezar a solucionar los problemas de la gente para volver a ser creíbles", expresó el ex intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara a la radio LU2.

"Hoy la sociedad está desencantada con la política en general. Juntos estuvo en el gobierno durante cuatro años y fue un fracaso y el Frente de Todos llegó con la expectativa de solucionarle los problemas a la gente y no lo ha podido hacer. El órgano más sensible del ser humano es el bolsillo y a partir de ahí se produce un desencanto con la política, agravado por errores que la propia política comete", amplió.

El dirigente anticipó que "si esto sigue así al Frente de Todos nos va a costar muchísimo mantener el gobierno nacional, provincial y muchos municipales".

Dentro de los motivos de lo que Dichiara considera un fracaso enumeró: “La escalada de precios, el detrimento del salario y la inflación son las cosas que más golpean en la gente y hoy no lo hemos podido solucionar. Es muy difícil poder explicar los motivos, son muchos. Hay un fracaso muy grande del gobierno anterior, se toma un endeudamiento feroz con el FMI que no da previsibilidad a la economía argentina".

Dichiara mencionó que "a la gente no le preocupa si está peleada Cristina con Alberto o si en Juntos por el Cambio va a haber una interna entre Bullrich, Macri, Manes o el radicalismo. A la gente le preocupa que no llega a fin de mes, que no tiene para pagar el alquiler, que no puede comprar lo que quisiera. Esa es la verdadera preocupación".