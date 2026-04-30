En medio de un contexto económico complejo y con dificultades en las finanzas municipales, el diputado bonaerense Alejandro Dichiara pidió modificar la ley de endeudamiento vigente para contar con mayor disponibilidad de fondos.

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El planteo apunta a flexibilizar el uso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal ante la necesidad de afrontar gastos corrientes, como el pago de aguinaldos.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y ex jefe comunal de Monte Hermoso, advirtió sobre la delicada situación que atraviesan los municipios. Según explicó, el 8% del total de la deuda que tome el gobernador Axel Kicillof durante 2026 será destinado a los 135 distritos de la provincia. Sin embargo, la normativa vigente establece que el 30% de esos recursos debe utilizarse exclusivamente para obra pública.

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En ese sentido, los jefes comunales solicitan que la totalidad de los fondos sea de libre disponibilidad. “Hay un faltante importante de caja en todos los municipios y ya hay muchas complicaciones en una gran mayoría de ellos”, sostuvo Dichiara, quien remarcó que la medida permitiría cubrir compromisos inmediatos como el pago del medio aguinaldo en junio.

Dichiara cuestionó la relación entre Nación y Provincia y aseguró que los recortes responden a tensiones políticas. Según afirmó, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei interrumpió programas y envíos de fondos, incluyendo aportes discrecionales como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

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Si bien aclaró que la coparticipación no puede ser interrumpida, explicó que también se vio afectada por la caída en la recaudación.

Ante este panorama, el gobierno bonaerense inició reclamos judiciales para exigir el cumplimiento de convenios firmados previamente con la Nación. “Hay compromisos que fueron cortados de manera unilateral y eso impacta directamente en los ingresos que tenían los municipios”, señaló.