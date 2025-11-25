Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión, por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, por la violación de una mujer en 2021, durante su paso por el club Estudiantes de La Plata.

Ads

Allí, en la capital bonaerense, fue detenido inmediatamente después de la lectura de su condena. No obstante, hasta que la condena quede firme en una instancia judicial superior, García permanecerá en detención domiciliaria.

García, quien jugó en el ‘Pincha' de 2019 a 2022, fue condenado por el juez Ezequiel Medrano por el delito de «abuso sexual con acceso carnal» contra Clara Bulacio, deportista que en febrero de 2021 acusó al futbolista de conducirla a un baño, golpearla y violarla durante una residencia de verano en las instalaciones de entrenamiento en el club.

Ads

Marcelo Peña, abogado de Bulacio, expreso a EFE que están satisfechos “porque se encontró plenamente responsable a García" y que la víctima está convencida “de que esto fue un fallo justo”.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, había declarado algunos días atrás a medios de Uruguay que si el jugador era condenado, el club interrumpiría su contrato. García había regresado al país para participar del juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de la ciudad de La Plata.

Ads

Tras la denuncia en 2021, Estudiantes separó preventivamente a García del plantel, aunque el mediocampista continuó jugando en otros clubes argentinos como Talleres de Córdoba y Patronato. Desde 2022, después de que la Justicia de la provincia de Buenos Aires lo autorizara a jugar en el exterior y Estudiantes rescindiera definitivamente su contrato, García tuvo pasos por el Emelec ecuatoriano y el Liverpool uruguayo, antes de ser fichado en Peñarol a comienzos de este año.