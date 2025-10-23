El primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Diego Santilli, aseguró que “ahora va a venir la etapa del crecimiento parejo” y convocó a los vecinos de Necochea y de toda la provincia a acompañar al oficialismo en las urnas. Las declaraciones se dieron durante una entrevista exclusiva con el programa Punto de vista, que se emite por Ecos Radio.

Ads

Puede interesarte

Durante la charla, Santilli reconoció que la campaña “no es fácil”, sobre todo por el debut de la Boleta Única de Papel en estas elecciones:

“El domingo entrás al cuarto oscuro en el debut de la Boleta Única, que todos deseamos hace décadas en nuestro país, y de repente la ley no prevé si alguien renuncia o fallece… Entonces no te terminás viendo en la boleta y el que va a votar no lo ve”.

Ads

El dirigente afirmó que su objetivo es “descontar” los 14 puntos de diferencia que los separaron del primer puesto en las primarias de septiembre. “Nuestro trabajo es poner el cuerpo, recorrer y pedirles que nos acompañen, que vayan a votar, que no nos gane la apatía ni la indiferencia”, expresó.

Santilli defendió la gestión del presidente Javier Milei y enumeró los compromisos cumplidos por el Gobierno:

Ads

“Este presidente les dijo a los argentinos que iba a terminar con los 9.000 piquetes anuales que teníamos, y los terminó. Dijo que iba a bajar la delincuencia y hoy tenemos la tasa más baja de homicidios en 25 años. Dijo que iba a bajar la inflación y pasó del 211% anual al 30%. Falta mucho, claro, pero estamos en el camino correcto”.

“La Argentina tiene 23 millones de personas con capacidad de trabajo, pero solo 6 millones están en el sector privado formal. Tenemos que lograr que la mayoría pueda acceder a empleos registrados, con derechos laborales y jubilaciones dignas.”

“Necesitamos un código penal nuevo. Estamos con uno de 1920, una cosa estrambótica para la era en la que vivimos. Hay que tener tolerancia cero al delito y al delincuente.”

Ads

Finalmente, Santilli cerró con un mensaje optimista:

“Hay sectores que crecieron y otros que todavía les cuesta, pero va a pasar. Después de esta elección va a venir la etapa del crecimiento parejo. Por eso le pediría a los bonaerenses que nos acompañen.”