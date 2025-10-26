El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Diego Santilli, se mostró confiado este domingo tras llegar al búnker libertario ubicado en el Hotel Libertador, donde el oficialismo espera los resultados de las elecciones legislativas 2025.

En diálogo con la prensa, Santilli expresó su optimismo respecto al desempeño del espacio en territorio bonaerense:

“Creo que vamos a hacer una buena elección, vamos a esperar los resultados. Tenemos que mejorar mucho. A esta hora estoy contento, los datos que me llegan es que estamos descontando en la provincia. Es una elección muy difícil. Hay que esperar”, afirmó.

El dirigente libertario remarcó además la importancia del voto bonaerense en el resultado nacional y sostuvo que el desempeño en la provincia podría ser clave para el oficialismo:

“Si el descuento era interesante sabíamos que podíamos ayudar al Presidente a ganar la elección nacional, hay que esperar Córdoba también”, añadió.

