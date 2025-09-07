Diego Santilli en el búnker de LLA: “La elección más importante es la de octubre"
Desde La Plata, el candidato de la Alianza La Libertad Avanza, ya mira las próximas elecciones y le resta importancia a la bonaerense.
Diego Santilli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, llegó en el búnker electoral de la alianza en La Plata con un ánimo moderadamente.
“En algunas empatamos, en otras ganamos y otras perdemos”, expresó.
Anticipando resultados desfavorables, lanzó: “La elección más importante es la de octubre, pero esta es una batalla que hay que dar”.
