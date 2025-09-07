Diego Santilli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, llegó en el búnker electoral de la alianza en La Plata con un ánimo moderadamente.

Ads

“En algunas empatamos, en otras ganamos y otras perdemos”, expresó.

“La más importante es la de octubre, pero esta es una batalla que hay que dar”🗣️



🔴Diego Santilli llegó al búnker de La Libertad Avanza y expresó que "tiene optimismo": "En algunas empatamos, en otras ganamos y otras perdemos"



🗳️ #EleccionesPBA



📹@fipok_ pic.twitter.com/jHY548mIGS — El Destape (@eldestapeweb) September 7, 2025

Anticipando resultados desfavorables, lanzó: “La elección más importante es la de octubre, pero esta es una batalla que hay que dar”.

Ads

Puede interesarte

Ads