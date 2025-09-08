El intendente de Tres de Febrero y candidato a senador de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, se pronunció tras la derrota del 7 de septiembre y se distancio de quienes apuntan a los ciudadanos que no los votaron y consideran que, por eso, “les gusta cargar en un balde”.

“No comparto la simplificación que hacen muchos: “les gusta cagar en un balde”. El voto siempre tiene razones valederas y no hay que subestimar a los ciudadanos. Tampoco que ganan simplemente “los aparatos” cuando en realidad se someten al voto gestiones locales legitimadas por los vecinos. Ahora humildad y a corregir lo que haga falta para salir fortalecidos”, expresó el jefe comunal.

Tal vez decirle a la gente que cagaba en baldes tampoco fue la gran jugada política que parecía ser https://t.co/AmUPYasBT1 pic.twitter.com/U2bfrfJhFK — BLENDER (@estoesblender) September 8, 2025

Se merecen cagar en un balde por el resto de sus vidas. — Mia 🍋 (@Mialygosa) September 7, 2025

Disculpen la expresión, pero los libertarios les dicen a los bonaerenses - cito textual- que son unos negros que cagan en balde. Me parece que así no te la vas a levantar, mi amor. — Gabriela Pepe ⭐️⭐️⭐️ (@gabyspepe) September 8, 2025

Al buen tipo de Laje sólo le faltó decir que somos todos unos negros de mierda y ojalá que nos caguemos extinguiendo. pic.twitter.com/GWRrMKhYEG — M (@MConurbasic) September 8, 2025

Esto que dije ayer, está mal.



Por algún motivo la gente votó como lo hizo.



Momento de tomar el mensaje y bajar niveles de agresión. https://t.co/kj57ZmpvRL — Miguel A Boggiano del 55,6% (@Miguel_Boggiano) September 8, 2025

