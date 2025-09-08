Diego Valenzuela se distanció de los libertarios que señalan que a los bonaerenses "les gusta cagar en un balde"
El candidato a senador y jefe comunal de 3 de Febrero pidió "humildad" para digerir la derrota electoral evitando cuestionar al votante.
El intendente de Tres de Febrero y candidato a senador de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, se pronunció tras la derrota del 7 de septiembre y se distancio de quienes apuntan a los ciudadanos que no los votaron y consideran que, por eso, “les gusta cargar en un balde”.
“No comparto la simplificación que hacen muchos: “les gusta cagar en un balde”. El voto siempre tiene razones valederas y no hay que subestimar a los ciudadanos. Tampoco que ganan simplemente “los aparatos” cuando en realidad se someten al voto gestiones locales legitimadas por los vecinos. Ahora humildad y a corregir lo que haga falta para salir fortalecidos”, expresó el jefe comunal.
