Pasadas las 10.00, el intendente de 3 de Febrero votó en una escuela de la localidad de Saenz Peña. El candidato de la Alianza La Libertad Avanza, dejó algunas declaraciones picantes:

Ads

“Con las expectativas de siempre, de confiar en la democracia, en el voto popular que es el que manda, que es el que orienta las decisiones públicas”.

“Tenemos una elección desdoblada, entonces los vecinos votan pensando en su barrio, en su municipio, en su localidad, y también provincial, por supuesto, nuestra provincia de Buenos Aires, en una elección que además tiene un significado nacional muy fuerte”.

Ads

“Costó un poquito arrancar porque se ve que algunas autoridades de mesa no habían sido noticiadas, se tuvieron que sentar algunas personas que venían a votar, pero bueno, ya arrancamos”.

“Cuando la democracia se expresa, eso es sagrado, recién vos veías la vecina que me contaba que había votado, me hablaba de una cuestión de gestión, hace nueve años y medio que soy intendente, estoy muy orgulloso y muy feliz de lo que hicimos acá, creo que transformamos el distrito. Ahora tengo un nuevo rol que es ser candidato representando a los bonaerenses de la primera sección electoral y lo hago con mucho orgullo, con mucha responsabilidad”.

Ads

“El gobierno no llega golpeado, llega fuerte, llega transformando la economía, llega con un enfoque muy diferente en seguridad que tenemos que llevar a la provincia, hoy no quiero ahondar en cuestiones de gestión, porque quiero que la gente vote tranquila y que cada uno ejerza su derecho con todo su criterio propio”.

Candidaturas testimoniales

“No lo comparto, me parece un fraude, es raro que alguien se candidatee para un cargo que no va a asumir. Ya lo dije, no soy candidato a Senador para volver a la municipalidad, tengo un equipazo acá laburando, un primer concejal que es Rodrigo Aibar, que va a tomar la posta en diciembre, hay planes que están en marcha”.