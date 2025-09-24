Ivana Oronel, de Comodoro Rivadavia, perdió a toda su familia en un choque. Después de casi un mes de internación peleando por su vida, fue dada de alta.

El siniestro ocurrió el 23 de agosto cuando viajaban desde Chubut a Rosario para ver el clásico de fútbol entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, en ruta nacional 5, altura kilómetro 389,5 en jurisdicción de Francisco Madero (Pehuajó).

La familia chubutense iba en un vehículo marca Fiat modelo Argo e impactó con un camión marca Fiat Iveco conducido por un sujeto de 29 años de edad, oriundo de Saladillo.

Tras el choque murieron Amílcar Nicoletti, esposo de Ivana, su hija Yasmín, de 15 años, y su hijo Ian, de 7. Ivana, quien resultó gravemente herida, fue trasladada de urgencia al Hospital Juan Carlos Aramburu, de Pehuajó, la ciudad más cercana al lugar donde ocurrió el siniestro. Allí la operaron y quedó internada en terapia intensiva.

Amílcar tenía 40 años y era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia. Su plan era viajar en avión con su familia para ir a ver Central-Newell’s, pero por distintos motivos debió modificarlo y el sábado 23 partieron en automóvil hacia la ciudad santafesina.

Las víctimas fallecieron en el acto, mientras que Ivana y el conductor del camión -que debió ser rescatado de las llamas por un bombero voluntario- fueron derivadas a centros médicos cercanos.

El hecho generó profunda conmoción en todo Comodoro Rivadavia, donde la familia residía. Ian cursaba primer grado en la división B del Colegio Salesiano Deán Funes y Yasmín, que iba al secundario, estudiaba bellas artes, informó ADN Sur.

Héroe en medio del desastre

En medio de la tragedia que les costó la vida a los tres integrantes de la familia, Cristian Fornés, un exbombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, fue el héroe que salvó a Ivana y también al conductor del camión. Mientras se dirigía hacia Trenque Lauquen, Fornés se topó con la escena del dantesco accidente que había ocurrido minutos antes.

El exbombero se detuvo de inmediato y así se convirtió en la primera persona que pudo asistir en el rescate.

Con su experiencia acumulada como bombero, Fornés enfrentó las llamas con valentía y logró sacar del camión en llamas al conductor del camión, un hombre oriundo de Saladillo que había quedado atrapado y corría peligro de muerte.

Luego auxilió a Ivana y la asistió hasta que llegaron al lugar los equipos de emergencias médicas.