El profesor sufrió una fractura maxilar tras recibir un golpe de puño en una clase del Colegio San José. La denuncia penal ya fue presentada y el caso quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

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El docente de música que fue agredido por un alumno de sexto año en el Colegio San José de Tandil recibió el alta médica y continuará la recuperación en su domicilio, mientras la Justicia avanza con la investigación del caso bajo la figura de "lesiones graves".

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Según informó el medio local El Eco, Gastón Valdez permaneció internado en el Sanatorio Tandil luego de sufrir una fractura en el maxilar superior como consecuencia de un golpe de puño recibido durante una clase. Tras recibir el alta, regresó a su hogar, donde continuará con el proceso de recuperación a la espera de una futura intervención quirúrgica, una vez que disminuya la inflamación provocada por las lesiones.

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En paralelo, se confirmó la presentación de una denuncia penal por parte del padre del docente. La causa recayó en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ya que el presunto agresor tiene 17 años y, por su edad, es imputable dentro del régimen penal juvenil.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal David Alejandro Carballo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial de Azul, quien actualmente subroga las funciones del fuero juvenil en Tandil y la región.

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La calificación legal inicial surge del parte médico confeccionado tras la agresión, que encuadra las lesiones sufridas por el docente como "lesiones graves". A partir de la denuncia, la fiscalía deberá reunir testimonios y elementos probatorios para determinar los pasos a seguir en el expediente.

El hecho ocurrió el pasado lunes por la mañana dentro de un aula del establecimiento educativo mientras se desarrollaba una clase de Música. Según reconstruyó El Eco, un estudiante del último año de secundaria golpeó al profesor en el rostro.