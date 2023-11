La diputada electa por la Provincia, Lilia Lemoine, tuvo que salir a pedir disculpas tras elogiar a Carlos Pampillón, referente de una banda neonazi de Mar del Plata, tras la difusión de un video donde este hombre hacía un llamado a la insubordinación de las Fuerzas Armadas y criticaba al candidato a vicepresidente y ex ministro de defensa, Agustín Rossi.

El video de Pampillón y el elogio de Lemoine:

Mensaje de un Patriota👏👏

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) November 12, 2023

“Pongan las pelotas porque sus jefes arrastrados al kirchnerismo le iniciaron un sumario al capitán Volante que se atrevió a desmentir al narco mafioso terrorista de Rossi que usaba los elementos del ejército argentino para su beneficio personal”, dice Pampillón en el video. Lemoine lo repostea y expresa: “Este es un verdadero patriota”.

La legisladora de La Libertad Avanza tuvo que salir a pedir disculpas tras la ola de críticas que recibió. Es la misma diputada electa que había propuesto que los padres puedan renunciar a la paternidad si no querían hacerse cargo de sus hijos.

Tras el “error”, Lemoine, publicó un pedido de disculpas:

Grave error mio. No es ningún patriota. Ya ví quien es.

Pido disculpas; estoy expuesta a tanta gente y a tanta información, soy tan accesible que me entran las balas.

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) November 14, 2023

“Grave error mío. No es ningún patriota. Ya vi quien es. Pido disculpas; estoy expuesta a tanta gente y a tanta información, soy tan accesible que me entran las balas”, dijo. Y luego, acusó: “Claro que buscan bajarme, hay una operación que empezó en Junio/Julio. A COMO DE LUGAR... ESPERO LOS MEDIOS QUE ME ACUSAN DE APOYAR UN NAZI, TAMBIÉN REPLIQUEN ESTO”.