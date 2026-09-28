La modificación del régimen de Zona Fría aprobada por el Senado de la Nación generó nuevas críticas en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. La diputada nacional por la Provincia, Jimena López, anticipó que junto a intendentes de la Quinta Sección evalúan avanzar con un amparo colectivo para intentar sostener el beneficio.

Ads

“Sacar Zona Fría significa que muchas familias van a tener que restringir todavía más el consumo para poder pagar”, sostuvo López. Y agregó: “Cuando no podés pagar, apagás la calefacción. Tus hijos pasan frío”.

La legisladora también cuestionó el nuevo esquema de subsidios que contempla la reforma. Según planteó, el reemplazo del beneficio territorial por un sistema focalizado podría generar un escenario de mayor discrecionalidad.

Ads

“Nadie explica claramente quién va a acceder, con qué porcentaje ni bajo qué condiciones”, afirmó.

En ese sentido, López planteó que ambos mecanismos podrían coexistir. “Zona Cálida y Zona Fría pueden convivir. Un subsidio no tiene por qué eliminar al otro”, sostuvo.

Ads

Hoy el @SenadoArgentina puede avanzar con la modificación de Zona Fría y, aparentemente, el Gobierno tendría los votos.

Para Necochea, Mar del Plata y muchos municipios de nuestra región, no estamos hablando de un privilegio: estamos hablando de cuánto gas necesitamos consumir… — Jimena López (@MaJimenaLopezOk) September 24, 2026

Bahía Blanca también recurrirá a la Justicia

Uno de los primeros municipios bonaerenses en confirmar que analiza recurrir a los tribunales fue Bahía Blanca.

Puede interesarte

El intendente Federico Susbielles anunció que instruyó al equipo legal de la Municipalidad para avanzar con una presentación ante la Justicia Federal una vez que la nueva normativa sea promulgada. El jefe comunal ya había cuestionado públicamente la reforma y sostuvo que el cambio afectará a los usuarios residenciales de la ciudad.

Susbielles planteó que Bahía Blanca debería recibir el mismo tratamiento tarifario que otras ciudades con condiciones climáticas similares y anticipó que el municipio buscará frenar judicialmente la modificación.

Ads

La disputa también comenzó a extenderse a otros distritos. Municipios y organismos bonaerenses analizan distintas alternativas judiciales frente al cambio en el régimen.

Qué cambia con la reforma de Zona Fría

El régimen ampliado de Zona Fría había incorporado en 2021 a numerosos municipios que, por sus condiciones climáticas, pasaron a contar con descuentos en las tarifas residenciales de gas.

Con la reforma aprobada por el Senado, se reduce el alcance territorial automático del beneficio y se modifica el criterio utilizado para determinar quiénes recibirán asistencia. El nuevo esquema busca concentrar los subsidios en usuarios que acrediten determinadas condiciones socioeconómicas y niveles de consumo.

El Gobierno nacional defendió durante el debate legislativo la necesidad de focalizar los subsidios en quienes realmente necesitan asistencia y cuestionó la ampliación territorial realizada en 2021, al considerar que había incorporado regiones que no respondían al fundamento climático original.

Desde los sectores que rechazan la reforma sostienen, en cambio, que las temperaturas registradas en numerosos municipios bonaerenses justifican mantener el beneficio y advierten que su eliminación podría traducirse en mayores costos para los hogares.