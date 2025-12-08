Jimena López

Nació en Necochea el 26 de octubre de 1979. Es Licenciada en Servicio Social. Fue secretaria de Desarrollo Humano y Políticas de Género de la Municipalidad de su distrito en la gestión de Facundo Manuel López, su hermano y ex intendente entre 2015 y 2019.

En el 2017 fue candidata a Senadora por la quinta sección electoral en representación del Frente Renovador.

En 2019 es electa Diputada Nacional por la Provincia de Buenos en representación del Frente de Todos y accede en reemplazo de Luana Volnovich, quien fue nombrada titular del PAMI. Fue designada por su pares como vicepresidenta primera de la comisión de Transporte en la Cámara baja.

Renuncia el 1 de diciembre de 2022 para asumir como secretaria de Transporte de la Nación, hasta el 10 de diciembre de 2023.

Fue designada vocal miembro ad honorem del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, mediante Decreto 209/2023, con fecha el 20 de abril de 2023.

Durante la gestión del gobernador Axel Kicillof, en 2024, fue designada Presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Renunció al puesto para ser candidata a diputada nacional al año siguiente.

En las elecciones 2025 se postula como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (segundo lugar) representando a la lista de Fuerza Patria que encabezó Jorge Taiana, y resultó electa.