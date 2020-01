El asesinato de Fernando Báez Sosa repercute también en el ámbito legislativo. La Diputada Nacional por Buenos Aires, Josefina Mendoza, presentó un proyecto para la formación de deportistas no violentos. La iniciativa pone el foco en la erradicación de la violencia, la concientización y en la perspectiva de género.

"Debemos dejar de ver al deporte como una mera actividad física, para verlo como una instancia más de formación de ciudadanos, para eso es necesario que los famosos 'valores' que cada deporte pregona tengan ejes marcados por el Estado donde se diga hacia dónde vamos como sociedad", afirmó la legisladora radical, Josefina Mendoza.

El proyecto está destinado a asociaciones civiles deportivas de primer grado, segundo grado, de representación nacional y superiores desarrolladas en el artículo 20 de la ley del Deporte (20.665).

“La perspectiva de género es importante, pasó en La Plata con rugbiers que tomaban en broma pasarse fotos privadas de una mujer, a los días no más, un homicidio en Gesell, y no es solo el rugby, es una cultura ‘ser hombres o machos’ y resolver las cosas como si fuese el lejano oeste,” definió Mendoza al hablar del proyecto de ley.

Las autoridades de aplicación serían el Ministerio de Turismo y Deporte, encabezado por Matias Lammens, y el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Me sorprende el silencio del ministro. Si bien el hecho no es en ocasión deportiva, involucra deportistas y no es ajeno al tema, hay que definir qué tipo de deportistas está formando el país, necesitamos que actúe como ministro de Deporte también, no solo de Turismo, espero que esta herramienta lo ayude”, dijo Mendoza.