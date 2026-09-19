Diputado bonaerense reclamó a Vialidad provincial por el estado de un puente de la ruta 46, en Bragado
Luciano Bugallo pidió conocer el estado estructural del puente ubicado sobre el canal Mercante, en el acceso a la ciudad. La reconstrucción había sido adjudicada por casi $130 millones, pero cinco años después continúa pendiente.
El diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo reclamó explicaciones a la Dirección de Vialidad bonaerense por el deterioro del puente de la Ruta Provincial 46 sobre el Canal Mercante, en jurisdicción de Bragado.
El legislador presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al organismo conducido por Roberto Caggiano para conocer el estado estructural de la infraestructura, las condiciones de seguridad para quienes circulan y el destino de una obra de reconstrucción licitada en 2021.
El reclamo recoge la preocupación expresada por vecinos y productores, que vienen advirtiendo sobre el deterioro del denominado Puente Blanco, ubicado en una vía fundamental para la comunicación entre Bragado y Junín.
Bugallo solicitó conocer la fecha de la última inspección técnica y pidió información sobre la existencia de hundimientos, fisuras, deformaciones, erosión, daños en la carpeta asfáltica o pérdida de capacidad estructural.
Representantes del Gobierno bonaerense habían señalado que la estructura fue evaluada y no representaba un riesgo, pero los reclamos locales continuaron ante la falta de una intervención definitiva. “Es desastroso el estado del puente y es sumamente peligroso para los vecinos”, sostuvo el diputado.
La Dirección de Vialidad provincial llamó a licitación en 2021 para la reconstrucción del puente de la Ruta 46 sobre el Canal Mercante. Meses después, el Municipio de Bragado informó que los trabajos habían sido adjudicados a Lázaro Construcciones S.A. por $129.860.630,43. El proyecto contemplaba reemplazar el puente existente y las alcantarillas aliviadoras.
Cinco años después, la intervención no se concretó y Bugallo reclama que Vialidad informe cuál fue el destino administrativo de aquella adjudicación, si el contrato continúa vigente y qué trabajos de mantenimiento se realizaron durante ese período.
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